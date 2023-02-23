Президент додав, що якщо будуть тиснути на Україну, то потім Росія прийде в Європу – тиснути на Європу та на незалежність європейських держав.

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі тиснути на Україну у питанні перемовин з Росією неможливо і немає сенсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив на спільному із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом брифінгу у Києві. Зокрема, журналісти запитали, чи тиснуть інші країни на Україну, просуваючи питання необхідності перемовин з Росією, як це було до і на початку повномасштабного вторгнення.

"Тиску на нас було більше до війни… А після початку повномасштабного вторгнення усі зрозуміли, що це за Росія, що це не держава, а терористична організація, яка прийшла вбивати та захоплювати території. А з часом усі побачили й результат їхньої окупації, напевно, найжорстокіший за останні 80 років… І тому усі зрозуміли, що мова йде про знищення України, про знищення всього українського, де немає різниці для них – дорослі чи діти, у військовій формі чи цивільні, вони вбивали, ґвалтували і катували людей", - зазначив президент.

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Відтак, на думку Зеленського, терористична організація Росія має цілком зрозумілу загарбницьку мету. "Щоб відповісти на ваше питання, чи хтось тисне на нас чи не тисне. Тиснути неможливо. Чи хтось хоче? Так. Я не впевнений, що ці прізвища змінюються, але ці люди менше говорять це вголос, і це прекрасно. Вони більше стали розуміти, з ким вони мали раніше діалог – з людьми, які збираються далі йти", - сказав він.

Глава держави наголосив, що якщо не витримає Україна, то Росія "піде далі". "У них є бажання повернути собі, у їхньому уявленні, своє. Але це уявлення тільки у їхньому хворому мозку, у міжнародному праві такого і близько немає…", - додав він.

Зеленський підкреслив, що нещодавні виступи президента РФ Володимира Путіна дають зрозуміти, що Росія шукає якесь виправдання майбутнім своїм загарбанням.

"Немає сенсу тиснути на нас. Якщо будуть тиснути на нас, потім Росія прийде в Європу – тиснути на Європу, на незалежність європейських держав", - зауважив президент.

Переговори з РФ

Восени Володимир Зеленський повідомив, що отримував від партнерів сигнали про готовність Путіна до переговорів. Зеленський запропонував йому публічну форму переговорів, однак у Кремлі відповіли, що таких "не буває".

Україна розробила свою "формулу миру", її представив президент на саміті "Великої двадцятки".

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що ні з ким не розмовлятимуть на основі цієї формули.

Нещодавно Спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що Росія готова до переговорів, але якщо Київ не висуватиме умови.

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