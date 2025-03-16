У Кремлі назвали 30-денне перемир'я "спробою дати ЗСУ час на перепочинок".

У Кремлі вважають, що заклик укласти про 30-денне припинення вогню - це "спроба дати ЗСУ час на перепочинок", і вже передали свою позицію США. Про це заявив помічник російського лідера Володимира Путіна Юрій Ушаков.

"Сприймаємо це як спробу дати перепочинок українським військам, які зараз переживають важкі часи, російська армія наступає на всіх напрямках, і в цій ситуації можемо сприймати (перемир'я) як якусь спробу дати час для переозброєння і перегрупування українським військовим", - сказав Ушаков.

Він заявив, що цю позицію і свою "стурбованість" Росія вже передала США.

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Раніше Ушаков також заявив, що Росія і США ведуть підготовку до майбутньої зустрічі Трампа і Путіна, і вона відбудеться, "щойно з'явиться необхідність".

Перемир'я в Україні - новини

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що плани щодо укладення мирної угоди про припинення вогню в Україні переходять в "оперативну фазу".

Також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна почала формувати команду для здійснення контролю і запобігання провокацій Росії на час перемир'я.

Водночас оглядач The Times Марк Галеотті вважає, що Путін боїться і ненавидить ухвалювати складні рішення, тому максимально довго зволікатиме з відповіддю на пропозицію про перемир'я.

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