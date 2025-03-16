Поки що контакти між країнами йдуть на інших рівнях.

Росія і США ведуть підготовку до майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков.

"Ця тема обговорюється з американцями. Ми готуємося до зустрічі, і вона буде організована, щойно з'явиться необхідність для цього", - сказав він.

Він також повідомив, що контакти між двома країнами підтримуються, але поки що не на рівні глав держав.

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Ушаков також зазначив, що телефонну розмову і зустріч двох Путіна і Трампа "можна організувати досить швидко, коли в цьому виникне необхідність".

Однак поки що жодних конкретних термінів Ушаков не назвав.

Контакти між США і Росією

13-14 березня спецпосланець США Стів Віткофф відвідав Москву для переговорів із Путіним. За результатами зустрічі у США заявили про "обережний оптимізм".

Крім того, держсекретар США Марко Рубіо провів розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Вони обговорили "подальші кроки за підсумками нещодавніх зустрічей у Саудівській Аравії і домовилися продовжити роботу з відновлення зв'язку між Сполученими Штатами і Росією".

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