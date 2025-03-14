Україна почала формувати монітонингову групу для контролю можливого перемир'я.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна почала формувати національну команду для здійснення контролю, якщо на усій лінії фронту буде запроваджене перемир'я. Як передає кореспондент УНІАН, про це Сибіга сказав на спільному брифінгу з Федеральним міністром європейських та міжнародних справ Республіки Австрія Беатою Майнль-Райзінгер у Києві.

Як зазначив Сибіга, відразу після повернення з Джедди українська переговорна команда доповіла президенту Володимиру Зеленському щодо результатів проведеної зустрічі з американською стороною, з відповідними пропозиціями щодо подальшого розвитку.

"Ми вже зараз фактично приступили до формування національної команди, яка розроблятиме відповідні алгоритми дій для належного контролю можливого перемир'я. Це надзвичайно складний процес", - наголосив Сибіга.

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Міністр додав, що лінія фронту на сьогодні з щоденними боями становить понад 1,3 тис км. Він нагадав про негативний досвід в рамках мінського процесу, коли 25 разів проголошувалися перемир'я, які порушувалися Росією.

"І для уникнення можливих провокацій з російського боку потрібно бути готовими. Тому зараз усе буде спрямовано, щоб українська сторона була готова з відповідними командами, з відповідними напрацюваннями, модальностями, у тому числі, майбутнього бачення щодо домовленості чи плану для досягнення справедливого і сталого миру для України, і безумовно, параметрів та обсягу пакету безпекових гарантій для України", - повідомив Сибіга.

Глава МЗС підкреслив, що така робота вже ведеться.

Перемир'я з Росією - новини

Як повідомляв УНІАН, 11 березня Україна погодилася на пропозицію США про негайне тимчасове припинення вогню тривалістю 30 днів. Проте спочатку на припинення вогню має погодитися Росія.

13 березня помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Росія не згодна на тимчасове перемир'я.

Водночас кремлівський правитель Володимир Путін невизначено відповів на пропозицію США припинити вогонь на фронті на 30 днів. За словами Путіна, Росія підтримує "саму ідею закінчити конфлікт мирно" і він не виключає, що обговорить перемир'я з американським президентом Дональдом Трампом. При цьому Москва хоче, щоб на час перемир'я Україна не проводила мобілізацію і підготовку військовослужбовців, а також не отримувала від союзників озброєння.

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