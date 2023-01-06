Єдиний серйозний спосіб відновлення миру в Україні - виведення військ РФ, зазначив президент Європейської Ради.

Влада РФ наказала припинити вогонь на Різдво в односторонньому порядку, і це рішення є таким же фальшивим і лицемірним, як "і незаконні і гротескні анексії та супутні референдуми".

РФ - агресор, а Україна - жертва, про це президент Європейської Ради Шарль Мішель написав у Тwitter.

"Є агресор: Кремль. І жертва: український народ. Виведення російських військ - єдиний серйозний спосіб відновлення миру та безпеки. Оголошення про одностороннє припинення вогню є таким же фальшивим і лицемірним, як і незаконні і гротескні анексії та супутні референдуми", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, 5 січня президент РФ Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити з 12:00 6 січня до 00:00 7 січня "режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення". У Кремлі закликали Україну зробити те ж саме.

В Офісі президента України назвали лицемірством оголошене Росією припинення вогню.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що Володимир Путін раптово наказав оголосити різдвяне перемир'я, щоб очорнити українських воїнів.

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