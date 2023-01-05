Диктатор закликав Україну також запровадити режим припинення вогню на Різдво.

Російський правитель Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню на Різдво.

Як пишуть росЗМІ, Путін доручив запровадити з 12:00 6 січня до 00:00 7 січня режим припинення вогню "по всій лінії бойового зіткнення у зоні СВО".

"З огляду на звернення найсвятішого патріарха Кирила, доручаю міністру оборони РФ ввести з 12:00 6 січня до 00:00 7 січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні", - повідомили у прес-службі Кремля.

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При цьому Путін закликав Україну також запровадити режим припинення вогню на Різдво.

"Виходячи з того, що в районах бойових дій проживає велика кількість громадян, які сповідують православ'я, закликаємо українську сторону оголосити режим припинення вогню та дати можливість їм відвідати служби у Різдвяний святвечір, а також у День Різдва Христового", - заявив диктатор.

Оновлено. Російське пропагандистське видання ТАСС із посиланням на заяву Міноборони РФ повідомило, що Сергій Шойгу виконав наказ Путіна про запровадження так званого "перемирʼя" на Різдво.

"Шойгу віддав вказівки ввести з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні", – йдеться у повідомленні.

Пропозиція РФ встановити перемир'я на Різдво

Нагадаємо, що голова Російської Православної церкви патріарх Кирило закликав встановити тимчасове перемир'я на Різдво. В ОПУ заяви Кирила назвали цинічними, а саму РПЦ звинуватили у пропаганді війни.

Раніше Володимир Зеленський запропонував Росії вивести окупаційні війська з України на це Різдво.