Правитель РФ не каже "ні" прямо, натомість він вдається до дій, які все затягують та унеможливлюють нормальні рішення.

Російський диктатор Володимир Путін станом на зараз фактично готує відмову від пропозиції США про 30-денне припинення вогню у війні. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз ми всі почули з Росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті – він фактично готує відмову станом на зараз. Путін, звісно, боїться сказати прямо Президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там, у Москві, обставляють ідею тиші такими передумовами, щоб взагалі нічого не вийшло або щоб не виходило якнайдовше", – сказав він.

За словами Зеленського, Путін часто вдається до подібної тактики. Правитель РФ не каже "ні" прямо, натомість він вдається до дій, які все затягують та унеможливлюють нормальні рішення.

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"Ми вважаємо, що це все зараз – чергові російські маніпуляції. Була американська пропозиція щодо безумовної тиші в небі, на морі та на фронті. Ми в Україні сприйняли цю пропозицію. Від американської сторони ми чули, що є готовність організувати контроль і верифікацію. І це реально забезпечити – з американськими можливостями, з європейськими можливостями. І щоб за час тиші підготувати відповіді на всі питання про довгострокову безпеку та реальний, надійний мир і покласти на стіл план завершення війни", – продовжив президент.

Глава держави наголосив, що Україна готова працювати максимально швидко, максимально конструктивно, про що знають партнери як у США, так і в Європі. Україна не ставить умов, які щось ускладнюють, додав він.

"Це Росія робить. Як ми завжди й говорили, єдиний, хто буде все затягувати, єдиний, хто буде неконструктивний, – це Росія. Їм треба війна. Путін украв роки миру й продовжує цю війну – день за днем. Зараз треба на нього тиснути. Треба вводити санкції, які допоможуть. Будемо працювати й надалі з нашими американськими партнерами, із європейськими партнерами, з усіма у світі, хто хоче миру, щоб примусити Росію до завершення війни", – констатував Володимир Зеленський.

Припинення вогню: головне

11 березня відбулася зустріч української та американської делегацій у Саудівській Аравії. За підсумками переговорів стало відомо, що Україна погодилася на пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню, якщо на такий крок піде і Росія.

13 березня Росію відвідали представники США з метою зробити Москві аналогічну пропозицію. Правитель РФ Володимир Путін, заявив, що не проти припинення вогню, але зажадав щоб Україна зупинила мобілізацію і підготовку військовослужбовців, а також не отримувала від союзників озброєння.

Президент США Дональд Трамп, своєю чергою, сказав, що його посланник Стів Віткофф веде серйозні розмови в Москві. Американський лідер висловив сподівання, що "Росія вчинить правильно".

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