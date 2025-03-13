За його словами, РФ сподівається, що США врахують її вимоги щодо врегулювання війни в Україні.

Росія не хоче укладення тимчасового перемир'я в Україні, заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков. За його словами, Москва "зацікавлена в довгостроковому врегулюванні", і він виклав цю позицію раднику радника Дональда Трампа з нацбезпеки Майклу Волцу.

Він також сказав, що "кроки, які імітують мирні дії щодо України, нікому не потрібні" і заявив, що запропоноване тимчасове перемир'я "не що інше, як тимчасовий перепочинок для українських військових".

"Вчора він (Волц) мені зателефонував, поінформував про основні підсумки переговорів з українською делегацією в Джидді. Я, природно, прокоментував досягнуту домовленість про тимчасове перемир'я. Нашу позицію виклав з приводу того, що це не що інше, як тимчасовий перепочинок для українських військових, більше нічого", - сказав Ушаков.

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Водночас, за його словами, між Росією і США триває "нормальний обмін думками, у спокійній манері" і РФ сподівається, що США врахують її вимоги щодо врегулювання війни в Україні.

При цьому, за словами помічника Путіна, "американці розуміють, що про членство України в НАТО не може йти мови в контексті мирного врегулювання і в контексті майбутнього України".

Він також повідомив, що США визначили посередника в переговорах із Росією і це не Стів Віткофф.

Перемир'я в Україні

CNN писало, що Путін або погодиться на перемир'я в Україні, або накличе на себе гнів Трампа. У виданні підкреслили, що рішення про припинення вогню може вимагати від Росії незручних компромісів, якщо вона серйозно налаштована на мир.

Водночас The Telegraph писав, що у Дональда Трампа є "кілька ниточок", за які він може потягнути, якщо Росія не погодиться на припинення вогню.

Сьогодні представники США прилетіли до РФ, щоб зустрітися з російськими дипломатами. Також прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін уже сьогодні, 13 березня, може провести "міжнародну телефонну розмову".

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