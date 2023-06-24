У Білому домі проявляють обережність і не хочуть втручатися, поки у них не буде більш чіткого уявлення про те, що відбувається.

Білий дім "стежить за ситуацією" в Росії після погроз з боку лідера групи найманців ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина на адресу російського військового керівництва, включаючи міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генерального штабу Валерія Герасимова.

Пригожин заявив, що йде разом з 25 тисячами бійців своєї приватної військової кампанії "розбиратися, чому в країні твориться свавілля", пообіцявши "зупинити зло, яке несе військове керівництво країни". Він записав кілька голосових повідомлень, в яких пообіцяв "вирішити питання зрадників і злочинців", що призведе до того, що "Шойгу буде повішений на Червоній площі і ляже в Мавзолей разом з Леніним".

Представник Ради національної безпеки США Адам Ходж сказав:

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Ми стежимо за ситуацією і будемо консультуватися з союзниками і партнерами з приводу цих подій"

Як передає CNN, офіційні особи США розглядають останні коментарі Пригожина, як щось більше, ніж його звичайна риторика. Видання зазначає, що, на відміну від деяких попередніх заяв Пригожина про некомпетентність МО РФ, ці коментарі, послідували не після тактичних успіхів ЗСУ.

"Це дійсно відбувається", - сказав CNN чиновник. Поки неясно, чи є у США які-небудь очікування щодо того, як і що має намір Пригожин після його закликів до російських громадян залишатися в своїх будинках.

Два чиновники адміністрації Байдена заявили, що представники національної безпеки в Білому домі проявляють обережність, щоб не втручатися, поки у них не буде більш чіткого уявлення про те, що відбувається.

Пригожин проти Шойгу: історія конфлікту

Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин неодноразово критикував вище військове керівництво Російської Федерації, насамперед - Міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу Валерія Герасимова. Під час битви за Бахмут він звинувачував Міноборони РФ в тому, що то не постачає боєприпаси для проведення штурму.

4 червня Пригожин виклав відео із затриманим підполковником ЗС РФ, де той розповів, що в стані сп'яніння і через особисту неприязнь нібито віддав наказ обстріляти "вагнерівців"

10 червня МО РФ зажадало від усіх ПВК і" добровольців "підписати контракт з відомством, на що відомство Шойгу через чотири дні отримало відповідь, що найманці "Вагнер" підписувати контракти з МО не будуть, при цьому готові повернутися на фронт після того, як вийшли з Бахмута, передавши контроль над більшою частиною міста російським "регулярам". Після цього розвідка Великобританії припустила, що риторика Пригожина переростає в непокору ширшим верствам російського істеблішменту, а крайній термін підписання контрактів, 1 липня, ймовірно, стане ключовою точкою в цьому протистоянні.

Загострення сталося 23 червня, коли керівник ПВК опублікував ролик з поясненням, що було завдано ракетного удару по таборах ПВК "Вагнер", який нібито призвів до безлічі жертв, а удар по інформації бійців-очевидців було завдано з тилового боку, тобто завдано військовими МО РФ. "Ці мерзоти [Міноборони Росії] не заспокоїлися. Сьогодні, бачачи, що ми не зламані, вони завдали ударів, ракетних ударів по наших тилових таборах. Загинула величезна кількість наших бійців, наших бойових товаришів. Ми приймемо рішення, як відповісти на це злодіяння. Наступний крок за нами",- прокоментував Пригожин відео, на якому, Тим не менш, жертв обстрілу показано не було. Через півгодини він додав, що Рада командирів ПВК "Вагнер" прийняла рішення "покарати зло, яке несе військове керівництво країни", нехтуючи жертвами солдатів, тому "ті, хто знищили сьогодні наших хлопців, десятки тисяч життів російських солдатів будуть покарані". Він також заявив, що Шойгу нібито спеціально прибув до Ростова, щоб провести операцію зі знищення "вагнерів" і використовував артилеристів і пілотів вертольотів "втемну".

Коментуючи ці слова, МО РФ назвали версію Пригожина інформаційною провокацією.

ФСБ звинуватила главу "Вагнера" в закликах до початку "збройного громадянського конфлікту на території Росії", в Санкт-Петербурзі пройшов обшук офісу ПВК "Вагнер", а в Ростовській області і Москві був введений план "Фортеця", який передбачає екстрений збір особового складу і взяття під контроль особливо важливих об'єктів силових відомств, а також готовність до відбиття зовнішнього нападу. Російським силовикам наказали стріляти при будь-якій спробі агресії в їхній бік.

Російські генерали звернулися до бійців ПВК "Вагнер" і закликали їх зупинитися. Генерал Суровікін, якого хвалив Пригожин, закликав зупинити колону ПВК і підкоритися Путіну, заявивши, що "противник тільки й чекає коли у нас загостриться внутрішньополітична обстановка". Дані звернення не переконали Пригожина: тг-канал AP Wagner відповів генералам, що командири ПВК залишаються вірні "найперспективнішому політику" (неофіційне прізвисько Пригожина - ред.) і будуть виконувати будь-який його наказ, і що ні ФСБ, ні Суровікін вже не зможуть зупинити те, що почалося.

Вночі Пригожин оголосив, що ПВК "Вагнер" входить в Ростов. При цьому фото - або відео-підтверджень він не надав.