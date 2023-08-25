Українські військові мали успіх на двох напрямках на південному фронті.
Як повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, Сили оборони продовжують ведення наступальної операції у бік Мелітополя, передає Military Media Center.
"На напрямках Новоданилівка-Новопрокопівка та Мала Токмачка-Очеретувате мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав він.
На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступ південніше міста Бахмут.
Війна в Украні: новини
Генштаб повідомив, що російські окупанти безуспішно намагалися наступати на Куп’янському та Авдіївському напрямках, б’ючи там з артилерії, а подекуди й застосовуючи авіацію.
А у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW) йдеться про те, що ЗСУ наблизилися до другої лінії оборони російських окупантів у районі Роботиного на заході Запорізької області, ще більше розширивши прорив. На геолокованих кадрах видно, що українські війська просунулися далі в напрямку російських оборонних рубежів на захід від Вербового і на південь від Роботиного.