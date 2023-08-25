Наші військові досягли успіху на двох напрямках.

Українські військові мали успіх на двох напрямках на південному фронті.

Як повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, Сили оборони продовжують ведення наступальної операції у бік Мелітополя, передає Military Media Center.

"На напрямках Новоданилівка-Новопрокопівка та Мала Токмачка-Очеретувате мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав він.

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На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступ південніше міста Бахмут.

Війна в Украні: новини

Генштаб повідомив, що російські окупанти безуспішно намагалися наступати на Куп’янському та Авдіївському напрямках, б’ючи там з артилерії, а подекуди й застосовуючи авіацію.

А у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW) йдеться про те, що ЗСУ наблизилися до другої лінії оборони російських окупантів у районі Роботиного на заході Запорізької області, ще більше розширивши прорив. На геолокованих кадрах видно, що українські війська просунулися далі в напрямку російських оборонних рубежів на захід від Вербового і на південь від Роботиного.

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