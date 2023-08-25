Журналісти розповіли про розбіжності навколо стратегії контрнаступу.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний сказав американським чиновникам, що його армія знаходиться на порозі прориву.

Як пише The Wall Street Journal, між офіційними особами США та України вже кілька тижнів ведеться напружена дискусія про стратегію контрнаступу. Американські військові закликають сконцентрувати сили, спробувати прорвати оборону РФ і вийти до Азовського моря.

Хоч Україна внесла корективи, вони все ще розходяться в думках щодо того, як переломити ситуацію до зими. "Ви не розумієте природу цього конфлікту. Це не операція проти повстанців. Це Курськ", - цитує Залужного один з представників Штатів.

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У Вашингтоні вважають, що в України достатньо техніки для наступу, і повторити його в тому ж обсязі в наступному році не вийде. "Ми створили цю гору сталі для контрнаступу. Ми не можемо зробити це знову. Її не існує", - сказав газеті колишній американський чиновник.

Водночас чиновники США вважають, що ЗСУ ще можуть досягти успіхів. "Українське командування також стверджує, що час для контрнаступу ще не минув, а Залужний заявив американським чиновникам, що його війська знаходяться на порозі прориву", - йдеться в повідомленні.

Контрнаступ ЗСУ: останні новини

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія просувається на кількох напрямках. Як відомо, просування ускладнює мінування територій і позицій російських загарбників.

Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван днями заявив, що війна не зайшла в глухий кут, оскільки українські воїни "на методичній, системній основі" звільняють свої території.

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