Протягом боїв 20 травня бійцям 3-ї ОШБр вдалося ліквідувати 23 окупантів і поранити понад 40.

Під Бахмутом бійці третьої окремої штурмової бригади просунулися вперед та розбили "у мотлох" підрозділи 72-ї бригади росіян, ліквідувавши значну кількість окупантів і ворожої техніки.

Як повідомляє прес-служба 3-ї ОШБр, українські військові зачистили від ворога територію довжиною 1730 метрів та 700 метрів вглиб.

"При спробі повернути відбиті раніше українськими бійцями позиції, підрозділи 72-ї бригади ЗС РФ зазнали поразки - розбиті у мотлох", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що протягом боїв 20 травня вдалося ліквідувати 23 окупантів та поранити понад 40. Також знищено й ворожу техніку, зокрема танки.

"Завдання виконано бійцями 2-го штурмового батальйону. Впевнено рухаємось вперед, успішно відбиваючи атаки супротивника", - наголосили в бригаді.

Бахмут новини - що відбувається в місті

Як повідомляв УНІАН, 20 травня ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин заявив про нібито повне взяття його бойовиками Бахмута.

Ці заяви представники української влади, зокрема й президент, спростували.

Зокрема, 21 травня президент України Володимир Зеленський наголосив, що українські військові все ще перебувають у Бахмуті, а місто не оточене росіянами.

В українському Міноборони уточнили, що Сили оборони України все ще контролюють промислові та інфраструктурні об'єкти, а також приватний сектор міста у районі "Літак".

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