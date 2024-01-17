"Пташка" приземлилася обабіч дороги, обірвавши лінії електропередач.

В Брянській області аварійно сів російський військовий гелікоптер. "Пташка" жорстко приземлилася прямо обабіч траси.

Як повідомляють місцеві пабліки, російський вертоліт Мі-8 аварійно сів біля населеного пункту Севськ Брянської області. Подія сталася сьогодні близько 14:30.

На борту були командир, другий пілот і бортмеханік. Попередньо встановлено, що вони нібито не постраждали. На землі обірвало високовольтні лінії. Внаслідок події у чотирьох районах - Сівському, Суземському, Брасовському, Комаричському - була відсутня електрика.

Тим часом місцеві канали публікують відео з місця події. На кадрах видно, що вертоліт аварійно приземлився на узбіччі дороги. Ймовірно, пілоти очікували сісти на асфальт. На місці видно багато військових армії РФ.

Втрати російської авіації - актуальне

Нагадаємо, що з початку вторгнення РФ в Україну знищено 331 літак та 324 гелікоптери російських окупантів.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня в зоні акваторії Азовського моря українські військові знищили російський літак А-50. Наступного дня це підтвердило українське військове командування. Також повідомлялося про удар по борту ІЛ-22.

За інформацією російських воєнкорів, в результаті збиття літака А-50 могли загинути 11 або 12 військових льотчиків.

Вас також можуть зацікавити новини: