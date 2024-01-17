ВПС Росії мають у своєму розпорядженні вісім літаків А-50, тож, ймовірно, зможуть компенсувати безпосередній оперативний удар.

Знищення російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 призведе до обмеження зон дії авіації РФ.

Як повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки, А-50 майже напевно вибухнув і згодом упав у західній частині Азовського моря. Російський літак Іл-22М був пошкоджений, але приземлився на найближчому російському аеродромі.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 15 січня заявив, що літаки були підбиті українськими силами. За даними британської розвідки, можливе успішне збиття Україною літака А-50 "має велике значення".

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"Цілком ймовірно, що Росія тепер буде змушена переглянути питання про обмеження зон дії своєї авіації. А-50 має вирішальне значення для російського повітряного спостереження за простором бойових дій", – йдеться у повідомленні.

ВПС Росії мають у своєму розпорядженні вісім літаків А-50. Британська розвідка зауважує, що ці літаки, ймовірно, зможуть компенсувати безпосередній оперативний удар.

"Однак підвищене навантаження на літаки, що залишилися, у поєднанні з втратою екіпажу, ймовірно, обмежуватиме довгострокову стійкість місії", – зазначили у розвідці.

Збиття А-50 - що потрібно знати

Як повідомляв УНІАН, 14 січня в зоні акваторії Азовського моря українські військові знищили російський літак А-50. Наступного дня це підтвердило українське військове командування. Також повідомлялося про удар по борту ІЛ-22.

За інформацією російських воєнкорів, в результаті збиття літака А-50 могли загинути 11 або 12 військових льотчиків.

Російська пропаганда поширює фейкову версію, що збиття А-50 та Іл-22, нібито стало помилкою російської протиповітряної оборони. Аналітики Американського Інституту вивчення війни припускають, що таким чином окупанти хочуть запевнити своїх пілотів, що польоти над Чорним і Азовським морями все ще безпечні.

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