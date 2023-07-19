Одеса не зазнавала атаки такого масштабу від початку повномасштабного вторгнення.

Сьогодні вночі під час удару по Одещині російські військові застосували нову тактику. Про це на брифінгу у медіа-центрі "Україна-Одеса" повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, вночі відбувся удар ракетами різного виду, дронами-вбивцями, застосовувалася стратегічна авіація та ракети морського базування. Зокрема, навіть не виходячи з бухти міста Севастополь ворог залучив до атаки ще один ракетоносій. Як підкреслила спікерка, окупанти це зробили, не звертаючи увагу на те, що цим наражали на небезпеку інші свої кораблі, які зараз перебувають в цій же бухті.

"Застосовані ракети, які складні для збиття - типу "Онікс" та "Х-22". Те, що вони випускалися майже одночасно та прямували за спільним маршрутом разом з ракетами типу "Калібр" - можна віднести до елементів застосування нової тактики, або її спроби для того, щоб максимально протидіяти нашій системі ППО", - наголошує Гуменюк.

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Вона підкреслює, що це був дуже мішаний по стилю та виду озброєння удар. На думку військової, зрозуміло, що такі удари ворог зосереджує для знищення південних регіонів України, в тому числі їхній потенціал, що може бути залучений до "зернової угоди", яку РФ відмовилася продовжувати.

"Якщо раніше атаки були більш-менш хвилеподібні, то цієї ночі відбувалося все одночасно. Навіть застосовано береговий ракетний комплекс "Бастіон" з ракетами "Онікс", який розташований на тимчасово окупованій території Криму. Зазначу, ракети типу "Онікс" та "Х-22" дуже складні для роботи ППО, тобто, як правило, їхній випуск – це обов’язкове влучання", - пояснює Гуменюк.

Військова додала, що, крім того, сьогодні вночі ворог випустив по Одесі ракету "Х-59", яку вдалося збити, але вона впала у житловому кварталі. На місті її падіння наразі глибока вирва, через вибухову хвилю пошкоджено декілька багатоповерхових будинків.

Наразі відомо, що загалом вночі постраждало десять цивільних осіб, серед яких 9-річний хлопчик. В основному, люди отримали поранення склом та уламками.

За словами словами мера Одеси Геннадія Труханова, Одеса не зазнавала атаки такого масштабу від початку повномасштабного вторгнення.

"Внаслідок атаки в Пересипському та Київському районах є пошкодження житлових будинків, вибито вікна. Пошкоджено Слобідське кладовище", - наголосив Труханов.

За його словами, після отримання дозволу військових за всіма одеськими адресами виїдуть комунальники та наші служби, аби допомогти прибрати, затягнути отвори плівкою та прийняти в одеситів заявки на відновлення вікон та дверей.

Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, наразі правоохоронці продовжують працювати на місцях подій, проводять огляди, допомагають рятувальникам та цивільному населенню, забезпечують охорону території, підтримують правопорядок. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Удар по Одеській області сьогодні - подробиці

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі ворог вдарив по Одещині потужним накопиченням ракет і дронів-камікадзе. Окупанти навіть застосували ракетоносій, який перебуває у бухті в Севастополі.

Також окупанти вдарили по регіону "Оніксами", застосували стратегічну авіацію та дрони "Shahed-136".

Зруйновані портова інфраструктура, склади, пошкоджені житлові будинки.

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