Загалом Повітряні сили та ППО інших складових ЗСУ знищили 37 повітряних цілей.

Уночі 19 липня російські окупанти атакували Україну з південного напрямку, використовуючи крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БпЛА типу Shahed-136/131.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ. "Атаковано об’єкти критичної інфраструктури та військові об’єкти, основний напрямок удару - Одещина", - розповіли деталі у Повітряних силах.

Протягом кількох хвиль атак противник застосував:

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16 крилатих ракет морського базування "Калібр". За даними Повітряних сил, ймовірно, вони були випущені з малого ракетного корабля "Інгушетія" та фрегата "Адмірал Ессен" з акваторії Чорного моря;

8 крилатих ракет Х-22 з літаків дальньої авіації Ту-22М3 з акваторії Чорного моря;

6 крилатих ракет "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим);

1 керовану авіаційну ракету Х-59 із винищувача Су-35 з акваторії Чорного моря;

32 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (Ростовська область РФ).

За результатами бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 37 повітряних цілей:

13 крилатих ракет "Калібр";

1 керовану авіаційну ракету Х-59;

23 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Удари ракет Х-22 та "Онікс" було спрямовано по інфраструктурі Одеської області, уточнили в Повітряних силах.

Там додали, що за поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала понад 20 авіаційних ударів по об’єктах, місцях зосередження техніки та особового складу російських окупантів.

Атака окупантів на Україну

Сьогодні вночі в Україні лунала повітряна тривога. Було чути вибухи в Одесі та роботу ППО у Києві та Київській області.

Як повідомляв начальник КМВА Сергій Попко, ППО збила всі ворожі БПЛА на підльоті до столиці.

Вранці в "Укрзалізниці" повідомили, що атака РФ по Україні призвела до затримки руху деяких потягів Львівського напрямку.

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