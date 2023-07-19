Є влучання в зерновий та олійний термінали порту, склади із тютюном та фейєрверками.

Вночі російські військові завдали по Одещині комбінованого удару, через який зруйнована промислова та портова інфраструктура, є постраждалі.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", сьогодні вночі оскаженілий ворог вдарив по півдню України потужним накопиченням ракет і дронів-камікадзе.

"Не виводячи з бухти в Севастополі один з надводних ракетоносіїв, долучив його до атаки "Калібрами": 12 з 12 наші сили протиповітряної оборони знищили", - розповіли у командуванні.

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Також протягом ночі окупанти застосували береговий ракетний комплекс з тимчасово окупованого Криму і вдарили по Одещині "Оніксами", а стратегічна авіація завдала удару ракетами Х-59, Х-22. Одночасно із ракетною атакою росіяни запустили по півдню дрони "Shahed-136".

За даними "Півдня", ракета Х-59 збита на підльоті до берега і, впавши в одному з кварталів Одеси, утворила велику вирву, вибуховою хвилею пошкоджено кілька будівель навколо. В цьому місці три цивільні особи травмовано.

Крім того, "Онікси" та Х-22 загарбники спрямували на портову і критичну інфраструктуру. Є влучення в зерновий та олійний термінали, пошкоджені резервуари та обладнання для завантаження. Сталася пожежа – наразі всі компетентні служби працюють над ліквідацією наслідків. Інформація про постраждалих поки не надходила.

Також в Одеському районі є влучання в промисловий об'єкт, де постраждав співробітник та уражені два складських приміщення в різних локаціях – із тютюном і фейєрверками. Наразі рятувальники ліквідують пожежу площею понад 3 тис. кв. м.

Також внаслідок бойової роботи із знищення ракет та дронів вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Щонайменше 6 одеситів, серед яких 9-річний хлопчик, звернулися по медичну допомогу, у зв'язку з отриманням поранень уламками скла та інших предметів.

У командуванні наголошують, що в небі над Одещиною було збито 8 дронів типу "Shahed-136", ще 2 - над Миколаївщиною. Внаслідок повітряних боїв, падіння уламків зайнялись та пошкоджені об'єкти рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні Коблевської громади (Миколаївщина), постраждало двоє цивільних.

В Херсоні ворог влучив шахедами у палац культури та понівечив гуртожиток. Одна цивільна особа травмована.

Атака по Україні сьогодні

Як повідомляв УНІАН, уночі 19 липня російські окупанти атакували Україну з південного напрямку.

Ворог використовував крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні дрони.

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