На південному фронті дуже складна ситуація, зазначила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України.

Російські загарбники у ніч на середу, 19 липня, завдали удару по півдню України, щоб максимально ускладнити ситуацію на цій частині фронту.

Противник хоче зробити так, щоб Одеська область не змогла стати житницею, розповіла начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі "FreeДом". За її словами, "ворог намагається атакувати портову інфраструктуру".

"Ситуація (на південному фронті - Ред.) дуже напружена, складна, і цієї ночі ворог постарався ускладнити нам її максимально, не заспокоївшись на попередньому нічному ударі і, в тому числі і по порту, інфраструктурі. У цю ніч знову зробив спробу атакувати південні регіони, і знову акцент зміщується в бік зернового коридору, в бік потенціалу регіону бути житницею, бути годувальницею, для того, щоб Одеська область не мала такої можливості...", - сказала Гуменюк.

Нагадаємо, 17 липня термін дії зернової угоди, в якому прописаний механізм розблокування роботи низки українських чорноморських портів для транспортування продовольства, сплив. Після цього російська сторона оголосила, що виходить із зернової угоди.

Ракетний удар по Одесі - сьогодні це варто знати

У ніч на 18 липня росіяни вдарили по півдню України дронами-камікадзе і крилатими ракетами "Калібр". В Одеській області на підльоті з моря знищено 21 іранський дрон-камікадзе Shahed-136. Крім того, були ліквідовані шість "Калібрів", які вороги запустили по Одесі з акваторії Чорного моря.

Вночі 19 числа окупанти знову завдали комбінованого удару по Одеській області. За відомостями Повітряних сил Збройних сил України, ворог намагався вразити інфраструктуру регіону ракетами Х-22 та "Онікс".

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