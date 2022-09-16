Більшість поховань підписані лише номерами, тож правоохоронці мають встановити, хто саме і за яких обставин загинув.

На місці масового поховання біля Ізюму вже розкопано тіла 22 цивільних та 17 військових Збройних сил України, яких вбили російські окупанти.

Про це йдеться у повідомленні Національної поліції України у Telegram.

Зокрема, поліцейські розповіли про перший день проведення ексгумації на місці масового поховання біля Ізюма.

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"Слідчі поліції разом із судмедекспертами та прокурорами розпочали роботу на місці масового захоронення під Ізюмом. На цей час слідчі розкопали 22 загиблих цивільних людей, а також 17 військовослужбовців ЗСУ з братської могили", - йдеться у повідомленні.

"Більшість поховань підписані лише номерами, тож правоохоронці мають встановити, хто саме і за яких обставин загинув", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Харківщина майже вся звільнена від російських загарбників, в окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тисяч українців.

Сьогодні, 16 вересня, голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що на деокупованих територіях Харківської області виявлено 10 катівень.

Також поблизу міста Ізюм, що перебувало в окупації, виявлено орієнтовно 445 поховань цивільних людей.

Своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що серед тіл, які були ексгумовані сьогодні на місці масового поховання в Ізюмі, 99% з ознаками насильницької смерті.

За даними уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка, в Ізюмському районі виявили п'ять кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові.

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