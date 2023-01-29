В окупованій частині Запорізької області у росіян стає все гірше з логістикою.

Поблизу окупованого Мелітополь підірвано залізничний міст, яким користувалися російські окупанти. При цьому, ймовірно, загинули російські військові, повідомляє місцеве видання "РИА Мелітополь".

"Вражено велику військову ціль на окупованій Мелітопольщині. Удар було завдано з РСЗВ по мосту біля села Світлодолинське Мелітопольського району", - йдеться в повідомленні.

Видання стверджує, що в результаті у росіян є втрати в техніці і живій силі.

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"Ймовірно в момент "прильоту" по шляхопроводу перевозили військовий вантаж. Поруч із селом Долинським проходить залізнична магістраль, яку російські фашисти використовують для забезпечення своїх військ", – пише видання.

Голова окупаційної адміністрації підконтрольних Росії районів Запорізької області Володимир Рогов підтвердив факт удару по мосту. При цьому він заявив, що в результаті нібито постраждали цивільні – п'ятеро вбиті, четверо поранені.

Важливо відзначити, що Генштаб ЗСУ дану інформацію поки не коментував. Жодних фото і відео з місця подій також немає.

Війна в Україні - ситуація на фронті

У неділю, 29 січня, російські окупанти здійснили масований обстріл Херсона. Загинули три людини, ще п'ятеро отримали поранення. Також було пошкоджено комунальне підприємство та 16 одиниць техніки.

Крім того, ворожі війська сьогодні обстріляли Чернігівську область з артилерії і мінометів. Зафіксовано понад 10 прильотів. Інформації про постраждалих немає.

За даними Генштабу, за попередню добу українські військові знищили близько 650 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення ліквідовано вже близько 126 160 російських загарбників.

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