Супротивник завдав удари по територіях у районі двох населених пунктів.

Ворожі війська у неділю, 29 січня, обстріляли Чернігівську область з артилерії та мінометів, зафіксовано понад 10 прильотів.

З 12:20 до 12:30 стало відомо про вісім "приходів", імовірно, з міномету 120 мм, в районі н.п. Хрінівка, про це повідомило у Telegram Оперативне командування "Північ" Збройних сил України.

Крім того, з 12:30 до 12:38 зафіксовано три "приходи", імовірно, з САУ, в районі н.п. Красний Хутір.

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"Втрат серед о/с (особового складу - Ред.) та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - зазначили в ОК "Північ".

Ситуація в Чернігівській області - зараз це треба знати

Вороги вже не раз обстрілювали Чернігівську область з різного озброєння. Варто зазначити, на навесні минулого року росіяни здійснили наступ на Україну з території Білорусі, й частина Чернігівської області опинилася під окупацією. Пізніше ворога прогнали з півночі нашої країни.

У січня 2023-го в ОК "Північ" запевнив, що ЗСУ готові до можливої нової ворожої атаки й навіть не дозволять супротивнику дійти до Чернігова.

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