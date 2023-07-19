Зокрема, захисники України знищили кілька десятків одиниць ворожої техніки та кілька складів боєприпасів ворога.

Українські військові на Таврійському напрямку продовжують витісняти російських загарбників із займаних ними позицій. Сили оборони мають певний успіх у цьому, а також закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський. За його словами, артилерійські підрозділи ЗСУ протягом доби виконали 1573 вогневих завдання.

Тарнавський зазначив, що втрати росіян на цьому напрямку вбитими та пораненими склали більше ніж дві роти. Також було знищено 35 одиниць військової техніки противника.

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"Зокрема, танки, 8 ББМ, 3 гаубиці 2А65 "Мста-Б", БПЛА "Орлан-10", самохідна артилерійська установка 2С3 "Акація", 2 гармати 2С5 "Гіацинт-С", 2 гармати 2А36 "Гіацинт-Б", РЕБ "Поле" і автомобільна техніка. Також було знищено 8 складів боєприпасів ворога", - повідомив генерал.

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Як повідомляв УНІАН, раніше речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку майор Валерій Шершень розповів, що українські військові просунулися на 1 км уздовж лінії фронту на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Ворог намагається стримати подальше просування військ Сил оборони.

А в ранковому повідомленні від Генштабу повідомлялося, що за минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 470 російських загарбників. Таким чином, загальні втрати з початку повномасштабного вторгнення склали 239 тис. 480 осіб.

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