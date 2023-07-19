Ворог намагається стримати подальше просування військ Сил оборони.

Збройні сили України просунулися на 1 км вздовж лінії фронту на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку майор Валерій Шершень в ефірі телемарафону. За його словами, наступальна операція Сил оборони угруповання "Таврія" на цій ділянці фронту триває.

"Констатуємо, що є просування ударних підрозділів наших частин більш як 1 км уздовж лінії фронту", - зазначив Шершень.

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Він додав, що російські загарбники продовжують зосереджувати свої основні зусилля на утриманні ротних опорних пунктів. Це важливо для ЗСУ, оскільки ворог концентрує значні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Контрнаступ ЗСУ - що відбувається на фронті

Як відомо, контрнаступ наших захисників зараз ведеться на трьох напрямках - Бердянському, Мелітопольському і Бахмутському.

За останніми даними, на Бахмутському напрямку Сили оборони звільнили 31 кв. км української землі, а на Бердянському та Мелітопольському - 169 квадратних кілометрів території.

Загальні втрати з початку повномасштабного вторгнення склали 239 тис. 480 осіб.

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