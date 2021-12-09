Ролики були відзняті на залізничній станції Маслівка й викладені у TikTok.

Під Воронеж, за 250 км від кордону України, російські війська перекинули зенітно-ракетні комплекси у повній бойовій комплектації "Бук".

Про це повідомляє група російських незалежних блогерів з Conflict Intelligence Team у Telegram, посилаючись на отримані відзняті ролики з-під передмістя Воронежа.

У квітні 2020 року у тій частині Воронезької області розгорнули великий військовий табір, куди перекидають бойову техніку з різних російських регіонів.

Ролики були відзняті на залізничній станції Маслівка й викладені у TikTok. На камеру потрапило багато самохідних артилерійських установок "Мста-С", танки Т-80У, а також ЗРК "БУК М1": самохідна вогнева установка ЗРК 9К37 "Бук", пуско-заряджувальна установка ЗРК 9К37 "Бук", транспортувальні автомобілі КрАЗ для ракет 9М38.

Бортові номери установок зафарбовані.

За даними CIT, на станцію прибули потяги з Московської області (Наро-Фомінськ), Нижньогородської області (Ільїно) і Смоленської області (Красний Бор).

Недалеко від цих станції дислокується четверта гвардійська танкова дивізія, 288-ма артилерійська бригада і 49-та зенітна ракета бригада. Усі вони входять до складу першої гвардійської танкової армії.

"Ці дані дозволяють зробити висновок, що попри переговори Путіна і Байдена, зосередження російських військ в областях, які межують з підконтрольними Києву територіями, продовжується", – зазначають в організації.

На одному з відзнятих у Масловці роликів показані дата і час зйомки – 6 грудня 14:36, тобто понад добу до перемовин.

Можлива нова ескалація на кордоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Читайте такожРезніков: Не буде як раніше, всі повинні бути готові захищати УкраїнуПізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

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Автор: Яна Ставська