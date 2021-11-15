Росія розмістила на півночі, сході та півдні України близько 114 тисяч військових.

Західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими після того, як Москва зібрала на кордоні понад 90 тис. військових.

Про це пише Financial Times із посиланням на заступника міністра оборони України Ганну Маляр.

За її словами, хоча інтерпретації західної розвідки "потребують додаткового обговорення", вони свідчать про "високу ймовірність ескалації ситуації".

"Інформація наших (військових спецслужб) збігається з інформацією країн-партнерів про високу ймовірність дестабілізації ситуації в Україні цієї зими", - сказала Маляр, відповідаючи на запитання, чи є ризик російської військової агресії наразі вищим, ніж у минулі роки.

Маляр додала, що висновки союзників "ґрунтуються не лише на інформації про кількість російських військ уздовж українського кордону", що може свідчити про те, що Вашингтон має додаткову інформацію від розвідки про наміри російського президента Володимира Путіна.

Маляр зазначила, що нарощування російських військ відбувається поблизу окупованих районів Донецької і Луганської областей, в окупованому Росією Криму і на північно-східних кордонах України.

Як повідомив FT начальник української військової розвідки Кирило Буданов, Росія розмістила на півночі, сході та півдні України близько 114 тисяч військових.

Вашингтон ще не сформував уявлення про наміри Путіна щодо збільшення військових сил на основі різних оцінок російської загрози Україні, пише FT із посиланням на поінформовані джерела. Але США побоюються, що останні рухи є серйознішими, ніж ті, що спостерігалися навесні, коли Москва зібрала подібну кількість військ на кордоні в рамках, за її словами, незапланованих навчань.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше заявив, що останні дії російської влади схожі на те, що відбувалося у 2014 році.

"Знаємо, що в минулому ми бачили, як російські збройні сили на кордонах України заявляли про якусь провокацію з боку України, а потім вторглися і, по суті, продовжили те, що вони планували весь час. Це те, що вони зробили в 2014 році. І тому це викликає реальні занепокоєння щодо спроб повторити те, що було зроблено тоді", - сказав Блінкен і додав, що це "було б серйозною помилкою".

Блінкен також припустив, що міграційна криза в сусідній Білорусі використовується для відволікання уваги від діяльності Росії на кордоні з Україною.

За словами Кирила Буданова, російські війська "демонстративно залишили свої танки, бойові машини та реактивні системи поблизу нашого кордону" після широкомасштабних спільних військових навчань із Білоруссю у вересні. "Це можна розглядати як підготовку до широкомасштабного вторгнення і як спробу психологічного тиску", - сказав він.

Один із європейських чиновників зазначив, що навіть якщо Росія не вторгнеться в Україну, переміщення військ біля кордону дестабілізує ситуацію. "Постійний тиск з боку Росії максимально ускладнює розвиток та зміцнення України як держави", - сказав він.

Можлива ескалація на кордоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що останнім часом Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу останніми тижнями - після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

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Зокрема, як стверджує директор програми вивчення Росії в некомерційної аналітичної організації CNA Майкл Кофман, на супутникових знімках видно, що сили 41-ї загальновійськової армії Росії, які базуються в Новосибірську, не повернулися на місце дислокації після навчань, а з'єдналися з іншими російськими військами біля кордону з Україною.

Крім того, по знімках з космосу видно, що особовий склад і техніку 1-ї гвардійської танкової армії, яка базується під Москвою, теж перекинули в бік України.

У Міністерстві оборони України заперечили розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Згодом видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

2 листопада у Міноборони України заявили, що Росія зосередила угрупування військ чисельністю близько 90 тисяч осіб біля кордонів України і на окупованих територіях Криму і Донбасу. Зазначається, що Міноборони уважно відстежує ситуацію, яка склалась поблизу державного кордону України з РФ та на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької й Луганської областей. Так, факти, що надаються розвідувальними органами України, знаходять своє підтвердження під час обміну інформацією з нашими партнерами щодо безпекової ситуації довкола України.

Нагадаємо, в березні поточного року РФ суттєво збільшила кількість своїх військ уздовж держкордону України та на тимчасово окупованих територіях, але у квітні здійснила їх відведення. Тоді президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ нарощенням військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

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Автор: Олександр Топчій