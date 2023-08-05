Завдяки сучасним засобам ЗСУ окупанти вже не можуть себе почувати в безпеці ні на суходолі, ні на морі, зазначили у ГУР Міноборони.

Найближчим часом відновити підбитий російський корабель "Оленегорський горняк" супротивнику буде досить проблематично.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону "Єдині новини" розповів про стан пошкодженого вчора вночі, 4 серпня, російського великого десантного корабля "Оленегорський горняк".

"Про "Горняк". З технічної точки зору, найближчим часом відновити для ворога цей великий десантний корабель буде досить проблематично. Тому що це конструкція, яка робилась не на території сучасної Російської Федерації. І, відповідно, там пошкодження дуже значні. Найближчим часом ми цього "Оленегорського горняка" не побачимо", - сказав Юсов.

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Представник розвідки зауважив, що ворог ще має й інші судна, а отже "тим невпізнаним пливучим об’єктам (засобам ураження російських морських об’єктів - УНІАН) є ще над чим працювати". Він зазначив, що мова йде про військові цілі.

За словами Юсова, нищення ворога триватиме, і наразі вже завдяки сучасним засобам ЗСУ "окупанти не можуть себе почувати в безпеці на всій території - на суходолі і на морі, на українському окупованому морі". "Звичайно, це все припиниться, коли окупанти покинуть і деокупують нашу територію, і суверенітет України буде відновлений", - резюмував він.

Дрони підбили корабель і танкер - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, лише за два дні пошкоджено два великих російських судна у Чорному морі. Одне з них учора - біля берегів Новоросійська була здійснена атака на кораблі РФ за допомогою надводних дронів. За відомостями УНІАН, це була спільна спецоперація ВМС ЗСУ та Служби безпеки нашої країни, у результаті якої "Оленегорський горняк" отримав пробоїну і сильно накренився, його відбуксирували. За відомостями розвідки Великобританії, пошкодження російського корабля стало серйозним ударом по Чорноморському флоту Росії.

У ніч на 5 серпня з'явилася інформація, що біля Керченського мосту було кілька вибухів. Пізніше з'явилася інформація, що пошкоджено нафтовий танкер Sig. Російські ЗМІ інформують, що з танкера Sig розливу палива не сталося, він отримав пробоїну, і затоплено машинне відділення.

ЗМІ писали, що до нічної атаки на російський танкер причетна Служба безпеки України. Зазначається, що морський дрон атакував танкер Sig із паливом для російських окупантів.

За даними Генштабу ЗСУ, загалом з початку широкомасштабного вторгнення РФ на українську землю станом на сьогоднішній ранок знищено 18 ворожих військових кораблів/катерів.

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