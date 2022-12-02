До 24 лютого ЧФ налічував 275 кораблів і суден, з яких лише 58 були бойовими.

Чорноморський флот РФ втратив у війні з Україною 15% свого бойового складу.

Як пише російське видання "Проект", з початку війни щонайменше 12 кораблів і катерів ЧФ були потоплені або сильно пошкоджені. З підрахунків журналістів випливає, що це дуже значні втрати для росіян.

До 24 лютого ЧФ налічував 275 кораблів і суден, з яких лише 58 були бойовими. Разом з патрульними катерами до лютого 2022 року ЧФ мав 74 бойові одиниці.

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"Якщо підсумувати всі публічні дані про втрати кораблів, з'ясується, що під час війни з Україною Чорноморський флот втратив не менше 12 кораблів і катерів. Це становить понад 15% його довоєнного бойового складу в 74 кораблі і катери", - пишуть журналісти.

Втрати Чорноморського флоту - дані

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 16 одиниць російських плавзасобів, включаючи бойові кораблі і катери.

Остання масштабна операція на ЧФ Росії була здійснена в жовтні. Тоді, за підрахунками експертів, в результаті атаки невідомих морських безпілотників було пошкоджено щонайменше три кораблі у Севастопольській бухті.

Але найдорожчою втратою для росіян (до 700 мільйонів доларів) виявився крейсер і флагман ЧФ РФ "Москва", потоплений ВМС України навесні 2022 року. Корабель, за словами моряків, що вижили, повинен був брати участь у захопленні Одеси.

Пізніше Росія пішла з острова Зміїний - через регулярні атаки ЗСУ, послабивши свою хватку незаконно контрольованої частини Чорного моря.

Як стверджував військовий експерт Олег Жданов, у зв'язку з постійними атаками України велика частина штабу ЧФ Росії була вивезена з окупованого Севастополя до Росії.

Водночас керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко говорив, що роль Чорноморського флоту "на 70% зведена нанівець, бо він вже не може виконувати свої функції".

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