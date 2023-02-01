Дим поширювався нижньою частиною міста за центральним ринком у районі захопленого окупантами заводу.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області палає російська база, розташована на території захопленого заводу.

Як повідомив мер міста Іван Федоров, вибухів місцеві жителі не чули. Отже, не вони спровокували займання.

"Горить-палає в районі ворожої бази. Сьогодні зранку жителі тимчасово окупованого Мелітополя спостерігали масштабну пожежу. Густий дим валив у нижній частині міста за центральним ринком у районі захопленого окупантами заводу "Рефма", де вони розмістили свою військову базу. Вибухів не зафіксовано, тож напевно рашисти заснули з недопалком і підгоріло", - зазначив Федоров.

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Мер також додав, що наразі уточнюються деталі пожежі та масштаби пошкоджень.

Окупанти у Мелітополі

Російським окупантам вдалося прорватися в Мелітополь буквально в перші дні початку вторгнення. На цей час окупанти зробили місто фактичною "столицею" окупованих районів Запорізької області.

Як раніше повідомляв Федоров, за майже рік окупації росіяни викрали тисячі городян, деякі з них були примусово переміщені в інші регіони або в Росію.

За даними прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, станом на 31 Січня є ознаки того, що окупанти готуються до посилення бойових дій на запорізькому напрямку.

Також стало відомо, що росіяни активно будують оборонні споруди на цій ділянці фронту. Йдеться, зокрема, про так звані "зуби дракона".

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