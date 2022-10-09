Визначено, що буде два оперативних штаби у двох країнах Європи.

ЄС планує створити два оперативних штаби – у Німеччині та Польщі – де відбуватимуться тренування українських військових.

Про це повідомляє видання Welt am Sonntag з посиланням на внутрішні документи ЄС.

Навчальна місія, яка офіційно називається "Місія військової підтримки України Європейського Союзу" (EUMAMUA), має на меті доповнити попередні зусилля окремих країн ЄС для підготовки українських солдат. Очікується, що будуть додаткові пропозиції та краще координування процесу навчання між країнами.

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Питання про те, де має бути зосереджена підготовка, залишалося відкритим до самого кінця. Берлін відхиляв пропозицію Європейської служби зовнішніх дій створити центральний тренувальний табір у Польщі – через близьке розташування до України.

Визначено, що буде два оперативних штаби, повідомляють високопоставлені дипломати. Один розмістять у Польщі, один у Німеччині. У конфіденційному рішенні провідного Комітету з питань політики та безпеки ЄС у п’ятницю, яке є у розпорядженні журналістів, зазначається, що "з огляду на терміновість українських вимог, відповідні … структури мають бути створені швидко".

Згідно з рішенням, у Польщі буде створено багатонаціональне командування з оперативних навчань. Там українські військові навчатимуться, наприклад, захисту від зброї масового знищення, медицині, протиповітряній обороні та застосуванню артилерії.

У другому навчальному командуванні в Німеччині, кажуть дипломати, швидше за все, будуть спеціальні навчальні підрозділи – з розмінування або тактичної підготовки.

Очікується, що Міністри закордонних справ ЄС офіційно затвердять рішення на зустрічі в Люксембурзі в середині жовтня.

До наступної зими навчання мають пройти до 15 тисяч українців, згодом кількість може значно збільшитися. У вересні у внутрішньому листі Київ просив підготувати до дев'яти бригад, кожна з яких може складатися до 5 тисяч осіб.

Відповідно до внутрішньої концепції кризового менеджменту Європейської служби зовнішніх дій, метою навчання є "спроможність України самостійно вести бойові дії для захисту територіальної цілісності та суверенітету".

У концепції врегулювання кризи дипломати ЄС визнають, що навчальна місія може розглядатися як "ескалаційний крок". Водночас зазначається: "Успішний контрнаступ українських збройних сил на кількох фронтах є обнадійливим, але він ще не є переломним моментом. Нинішня міжнародна підтримка України є недостатньою, а потреби України перевищують її нинішні можливості"

Тренувальна місія ЄС: що варто знати

Як повідомляв УНІАН, в серпня голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз має намір почати місію з підготовки українських військових у сусідній з Україною країні. Він анонсував, що на зустрічі міністрів оборони ЄС у Празі ця пропозиція буде "обговорена політично".

Згодом Жозеп Боррель заявив, що в Євросоюзі працюють над визначенням параметрів для майбутньої воєнної місії для навчання і підготовки українських військових.

8 жовтня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала на прес-конференції після неформального саміту 27 лідерів країн-членів Євросоюзу, який проходить у Празі, заявив, що лідери досягли консенсусу стосовно започаткування навчальної місії для військовослужбовців Збройних сил України.

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