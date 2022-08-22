Пропозицію буде "обговорено політично" наступного тижня на зустрічі міністрів оборони ЄС.

Європейський Союз має намір розпочати місію із підготовки українських військових у сусідній з Україною країні.

Як повідомляє Euractiv, про це в Іспанії заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

За його словами, наступного тижня на зустрічі міністрів оборони ЄС в Празі буде "обговорена політично" пропозиція щодо початку великої операції з навчання українських військових.

"Здається розумним, що війна, яка триває і виглядає приреченою на закінчення, вимагає зусиль не лише з погляду поставок, а й навчання та допомоги в організації армії", – сказав Боррель.

Він не розкрив подробиць щодо того, що це буде за програма підготовки, але зазначив, що "звичайно, це буде велика місія". Він також висловив сподівання, що вона буде схвалена.

Боррель також зауважив, що місія розміститься не в Україні, а в сусідній країні.

"Ми стикаємося зі справжньою, звичайною війною, в якій мобілізуються сотні тисяч солдатів, і будь-яка місія має відповідати поставленому завданню", – сказав Боррель.

Як писав УНІАН, під час візиту до Києва колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про окрему тренувальну програму для українських військовослужбовців, під час якої кожні 120 днів навчатимуться до 10 тисяч солдатів.

До програми доєдналися низка країн. Зокрема, Нова Зеландія відправила 120 інструкторів, а Данія – 130 інструкторів. Швеція також приєдналася до країн, беруть участь у навчанні українських військовослужбовців у Великобританії.

Крім цього, Канада відновила програму навчань для українських військових. Для цього до 225 канадських військовослужбовців направлені до Великобританії.

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