У Кремлі назвали підрив Каховської дамби "навмисною диверсією".

У російського диктатора Володимира Путіна вперше прокоментували жахливий злочин - підрив Каховської дамби в Україні.

Спікер Путіна Дмитро Пєсков під час розмови з російським пропагандистом "повісив" злочин на Україну. "Може зараз однозначно заявити, що мова йде про навмисну диверсію з українського боку...", - стверджував прес-секретар.

Пєсков також висловився про наслідки підриву Каховської ГЕС. За його словами, підрив об'єкта "може спричинити дуже важкі наслідки... для кількох десятків тисяч жителів...., екологічні наслідки".

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Варто зазначити, що, за відомостями української розвідки, російські окупанти ще минулого року мінували Каховську ГЕС.

Підрив Каховської дамби - наслідки, які варто знати

У ніч на вівторок, 6 червня, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За відомостями "Укргідроенерго", ГЕС не можна відновити. Через підрив дамби близько 80 населеним пунктам загрожує підтоплення. Українська сторона готувалася до евакуації населення.

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що військове командування нашої країни передбачало можливі дії ворога щодо підриву дамби, робило відповідні розрахунки, тому такі дії не зашкодять наступу українських воїнів.

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