Рівень води у Каховському водосховищі стрімко знижується,

Підрив російськими військами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції (ЗАЄС), проте ситуація контролюється, заявили в Енергоатомі.

"Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС.Внаслідок підриву рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений: станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатьно для потреб станції", - йдеться в повідомленні.

В Енергоатомі запевняють, що наразі ситуація на ЗАЕС під контролем, український персонал моніторить всі показники:

Відео дня

"У разі зміни ситуації Енергоатом оперативно повідомить про стан справ".

Підрив Каховської ГЕС - що повідомлялося

Нагадаємо, вночі 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, яка розташована від Херсона вище за течією Дніпра. Факт підриву підтвердили в оперативному командуванні "Південь".

Президент Володимир Зеленський скликав екстрене засідання РНБО і заявив, що підрив окупантами дамби Каховської ГЕС лише підтверджує, що кожен метр української землі вони використовують для терору.