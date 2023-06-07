Через підрив Каховської ГЕС окупанти намагаються потрапити на контрольований Україною правий берег Дніпра під виглядом цивільних, що евакуюються.
Як повідомляє Центр національного спротиву, російські військові переодягаються в цивільний одяг і намагаються змішатись з місцевим населенням, яке евакуюється на правий берег Дніпр.
"Таким чином окупанти планують використати підрив Каховської ГЕС для того, щоб закинути диверсійно-розвідувальні групи на звільнені території Херсонської області", - йдеться у повідомленні.
Підрив Каховської ГЕС
Вночі 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Операція була заздалегідь спланована країною-агресором, проте загарбники діяли хаотично: затопили навіть власні позиції і техніку.
За даними "Укргідроенерго", Каховська ГЕС не підлягає відновленню. Понад 80 населених пунктів по обидва боки Дніпра Херсонської області опинилися під загрозою затоплення. За словами місцевої влади, у найближчі 20 годин рівень води у зоні підтоплень зросте на метр.