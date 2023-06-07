Під виглядом евакуації противник намагається перекинути диверсійні групи.

Через підрив Каховської ГЕС окупанти намагаються потрапити на контрольований Україною правий берег Дніпра під виглядом цивільних, що евакуюються.

Як повідомляє Центр національного спротиву, російські військові переодягаються в цивільний одяг і намагаються змішатись з місцевим населенням, яке евакуюється на правий берег Дніпр.

"Таким чином окупанти планують використати підрив Каховської ГЕС для того, щоб закинути диверсійно-розвідувальні групи на звільнені території Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

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Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Операція була заздалегідь спланована країною-агресором, проте загарбники діяли хаотично: затопили навіть власні позиції і техніку.

За даними "Укргідроенерго", Каховська ГЕС не підлягає відновленню. Понад 80 населених пунктів по обидва боки Дніпра Херсонської області опинилися під загрозою затоплення. За словами місцевої влади, у найближчі 20 годин рівень води у зоні підтоплень зросте на метр.

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