Підрив дамби не вплинув на спроможність України деокуповувати власні території.

Українська розвідка підтвердила, що росіяни навмисно підірвали дамбу Каховської ГЕС, однак діяли хаотично та затопили власну техніку.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, на сьогоднішньому засіданні Ставки верховного головнокомандувача заслухали доповіді військового командування та детально розібрали ситуацію на фронті та готовність військових до подальших дій.

"Готовність - максимальна", - наголосив він.

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Крім того, учасники зустрічі також заслухали доповідь розвідки про ситуацію на Каховській ГЕС.

"Головний висновок - підрив був навмисним, але ворог діяв хаотично, допустивши затоплення власної техніки. Водночас підрив дамби не вплинув на спроможність України деокуповувати власні території", - підкреслив Зеленський.

Підрив Каховської ГЕС - головне

Вночі 6 червня російські терористи підірвали дамбу Каховської ГЕС, фактично зруйнувавши її та саму ГЕС.

За даними української влади, варто бути готовими до затоплення від 35 до 80 населених пунктів, більшість з яких наразі перебуває під окупацією росіян.

Українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом екоциду.

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