Українські бійці витісняють окупантів з позицій та закріплюються на досягнутих рубежах попри потужний опір росіян.

Підрозділи "Гвардії наступу" Національної гвардії України просунулись вглиб оборони російських загарбників на Мелітопольському напрямку у Запорізькій області.

Як повідомляє Медійний майданчик Сил оборони Military Media Center, про це сказав тимчасово виконуючий обов'язки директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.

Зокрема, на Мелітопольському напрямку підрозділи бригад "Гвардії наступу" Національної гвардії витісняють окупантів з позицій та закріплюються на досягнутих рубежах попри потужний опір росіян.

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"Незважаючи на щільне мінування та інженерне обладнання, а також потужний спротив окупантів, наші підрозділи мали частковий успіх, просунулись як в глибину оборони ворога, так і по фронту", - наголосив Уршалович.

Також він повідомив, що росіяни посилюють передові підрозділи на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Зокрема, російські окупанти продовжують доукомплектовувати штурмові та танкові підрозділи. Крім того, інженерно-саперні групи ворога приховано облаштовують проходи у власних мінно-вибухових загородженнях.

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, Сили оборони України завдали значних втрат російським загарбникам в районі Роботиного у Запорізькій області.

За минулу добу захисники України знищили майже 500 російських окупантів.

Росіяни на Донбасі намагаються відновити свої позиції поблизу Андріївки, але всі їхні спроби виявилися марними.

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