Захисники України зміцнюються на нових закріплених рубежах.

Сили оборони України просуваються вперед в районі Бахмута, а також на Мелітопольському напрямку.

Про це інформує Інститут вивчення війни. Зазначається, що у Запорізькій області інтенсивність боїв біля Роботиного і Вербового знизилась.

"Українські сили продовжили наступальні операції на заході Запорізької області 20 вересня, але не досягли жодних заявлених або підтверджених успіхів. Північноосетинські добровольчі батальйони "Штурм Осетії" та "Аланія", які діють на заході Запорізької області, стверджували, що інтенсивність боїв знизилася до ранку 20 вересня поблизу Роботиного та Вербового", - йдеться у звіті ISW.

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У ISW додали, що передислокація російських повітряно-десантних сил із Бахмута на Запорізький напрямок послабила російську оборону довкола Бахмута.

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, Сили оборони України завдали значних втрат російським загарбникам в районі Роботиного у Запорізькій області.

За минулу добу захисники України знищили майже 500 російських окупантів.

Росіяни на Донбасі намагаються відновити свої позиції поблизу Андріївки, але всі їхні спроби виявилися марними.

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