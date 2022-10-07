Ракетні війська і артилерія за добу уразили понтонну переправу та комплекс РЕБ ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони Збройних сил України збили два БпЛА та два гелікоптери ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Зазначаєтся, що російські окупанти продовжують зазнавати втрат на півдні України. В районі Каховки Херсонської області підтверджено знищення живої сили та військової техніки, серед якої засоби протиповітряної оборони.

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Повідомляється, що внаслідок ефективного вогневого ураження району зосередження противника поблизу населеного пункту Борозенське Херсонської області 5 жовтня втрати ворога склали до 10 осіб загиблими та близько 20 поранених.

В Генштабі зазначають, що авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів.

"Підтверджено ураження 8 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також три зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА та два гелікоптери ворога", - сказано в повідомленні.

В Генштабі зазначають, що ракетні війська і артилерія за добу уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, понтонну переправу та комплекс РЕБ.

Успіхи ЗСУ за останню добу: що відомо

За минулу добу Збройні сили України потужно оновили статистику втрат Росії на війні проти нашої країни. Ліквідовано було близько 350 окупантів.

На півдні українські війська ліквідували понад 100 окупантів, три склади з боєприпасами і, зокрема, багато гаубиць.

На півдні українські зенітники знищили ударний вертоліт окупантів Ка-52 "Алігатор".