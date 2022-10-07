Українські ракетно-артилерійські підрозділи за добу виконали понад 340 вогневих завдань.

За минулу добу на півдні українські війська ліквідували понад 100 окупантів, три склади з боєприпасами і, зокрема, багато гаубиць.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Наша авіація завдала 7 ударів, зокрема по опорних пунктах, районах зосередження сил та засобів противника в Бериславському районі, по ворожих силах протиповітряної оборони – в Каховському. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 347 вогневих завдань", - зазначив він.

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За словами Назарова, підтверджені втрати противника складають: 105 окупантів, 8 танків, 18 великокаліберних гаубиць "Мста-С" та "Мста-Б", самохідна гармата "Піон", гармата-гаубиця 152-го калібру, 4 міномети, 15 одиниць авто-бронетехніки, 3 склади з боєприпасами в Баштанському і Бериславському районах.

Спікер командування також уточнив, що ще 6 одиниць ворожої техніки, серед яких танки, бойова броньована машина, гаубиця та станція радіоелектронної боротьби - суттєво пошкоджені.

Контрнаступ ЗСУ на півдні - важливі новини

Українська армія наприкінці серпня пішла в контрнаступ.

4 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що на півдні ЗСУ за тиждень звільнили від загарбників десятки населених пунктів.

За даними ОК "Південь", звільнені, зокрема, такі населені пункти - Мала Олександрівка та Велика Олександрівка, Давидів Брід, Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Українка та Біляївка.

Пізніше заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов поділився, що українські війська з 1 жовтня на Херсонщині звільнили 29 населених пунктів.

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