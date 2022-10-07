Знищений ворожий вертоліт коштує понад 16 млн доларів.

На півдні українські зенітники знищили ударний вертоліт окупантів Ка-52 "Алігатор".

Про це повідомило Повітряне командування "Центр" Збройних сил України.

"Сьогодні, 7 жовтня, близько 8:00 ранку воїни-зенітники повітряного командування "Центр", які виконують бойові завдання в оперативному підпорядкуванні повітряного з'єднання "Південь" влучно знищили рашистський бойовий вертоліт Ка-52 "Алігатор", - мовиться у дописі.

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У командуванні зауважили, що така ворожа бойова машина армійської авіації, яка здатна здійснювати розвідку місцевості, вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу й повітряні цілі на полі бою, коштує 16,1 млн доларів.

Раніше українські воїни вже знищували ворожі вертольоти Ка-52.

Контрнаступ ЗСУ 2022 на півдні - важливі новини

Українська армія пішла в контрнаступ наприкінці серпня. 4 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що армія України за тиждень звільнила від окупантів десятки населених пунктів.

Пізніше бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу української армії Олексій Громов повідомив, що з 1 жовтня на Херсонщині звільнено 29 населених пунктів.

6 жовтня стало відомо, що на півдні ЗСУ знищили понад 100 ворогів, три склади з боєприпасами і багато озброєння й техніки супротивників.

За даними Генштабу ЗСУ, на нашій землі станом на 7 жовтня вже ліквідували 61 680 загарбників і, зокрема, 233 ворожих вертольоти.

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