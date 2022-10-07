Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.

За минулу добу Збройні сили України потужно оновили статистику втрат Росії на війні проти нашої країни. Агресор втрачає живу силу та техніку, проте намагається це приховати від своїх громадян.

Про нові втрати йдеться у зведенні Генштабу.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.10 орієнтовно склали:

Відео дня

особового складу ‒ близько/ 61680 (+350) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2466 (+17) од,

бойових броньованих машин ‒ 5093 (+29) од,

артилерійських систем – 1455 (+31) од,

РСЗВ – 344 (+0) од,

засоби ППО ‒ 177 (+0) од,

літаків – 266 (+0) од,

гелікоптерів – 233 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1067 (+20),

крилаті ракети ‒ 246 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3862 (+8) од,

спеціальна техніка ‒ 135 (+1).

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Війна РФ проти України: останні новини

РФ зазнає невдач, кожного дня країна-агресорка стикається з новими провалами. Так, контрнаступ ЗСУ настільки лякає рашистів, що ті тікають й залишають усю свою техніку. Британська розвідка вже розкрила масштаби "російського ленд-лізу" для захисників України, вони дійсно вражають.

У ЗСУ також розповіли про провали окупантів на півдні. Між захисниками України й супротивником упродовж минулої доби було три бойових зіткнення. Унаслідок подій на півдні було ліквідовано понад 100 загарбників, багато гаубиць та склади.

Вас також можуть зацікавити новини: