Українська авіація завдала 7 ударів по супротивнику.

За добу Збройні сили України на півдні знищили понад 30 російських окупантів, 2 ворожих гелікоптери та 8 танків.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Оперативне командування "Південь" ЗСУ за підсумками 4 жовтня.

"Нашою авіацією завдано 7 ударів по противнику, підрозділами ж протиповітряної оборони знищено 3 безпілотних розвідники "Орлан-10" в Бериславському та Миколаївському районах та 2 гелікоптера Мі-8 та Мі-24 в районі Костромки й Брусківського", - йдеться у повідомленні.

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У ЗСУ додали, що ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони півдня виконали 290 вогневих завдань.

"Орієнтовні втрати противника за добу складають: 31 рашист та понад чотири десятки ворожої техніки, серед яких 8 танків, 26 одиниць автобронетехніки, крупнокаліберна гаубиця "Мста-Б" і гармата-гаубиця", - додали у ЗСУ.

Успіхи ЗСУ на півдні України - це варто знати

Україна пішла у контрнаступ наприкінці серпня. 4 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що наша армія у межах поточної оборонної операції рухається доволі швидко та потужно. Очільник держави поділився, що захисники України за тиждень звільнили десятки населених пунктів.

В ОК "Південь" повідомляли, що вже звільнені такі населені пункти - Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Велика Олександрівка, Мала Олександрівка й Давидів Брід.

Станом на 4 жовтня на українській землі ліквідували близько 60 800 загарбників та, зокрема, 2 424 ворожих танки.

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