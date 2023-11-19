Він переконаний, що рівень підтримки України до літа кардинально не зменшиться.

Підтримка України з боку союзників у наступному році критично не зменшиться, але варто думати про осінь наступного року, коли у США скоріше всього буде політична криза. Таку думку Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США висловив в ефірі Еспресо.

"Озброєння буде, але це озброєння, яким ми зараз воюємо, так приблизно і буде. Сценарій найгірший, я думаю, не здійсниться, коли блокується підтримка на наступний рік з боку США. А середній сценарій буде, коли військово-технічна частина піде, тобто озброєння буде скоріше всього. Я вам кажу про складність отримання в бюджет грошей, але види озброєнь будуть ті ж самі приблизно, що і зараз", - сказав дипломат.

На його думку, все повинно складатися зі стійкості внутрішньої можливості виробляти снаряди у першу чергу тут, в Україні, і зовнішньої – продовження, хоча б на тому ж рівні, стабільної підтримки.

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"Я очікую, що цей рівень підтримки до літа кардинально не зменшиться, знайдеться різним способом. Дуже багато сигналів, чому до літа. У МВФ фінансовий план до 15 липня. Гроші заходять через МВФ, також американські. Значить, всі чомусь порахували, що десь до 15 липня, і всі так розраховували, що гаряча фаза війни мала б закінчитися. І поки що, на жаль, так приблизно і думають. Нам треба думати про осінь наступного року, коли у США скоріше всього буде політична криза, коли у нас буде непросто закрити уже бюджет по року. І от треба зараз робити якісь висновки з попереднього періоду", - підкреслив Чалий.

Він наголосив, що якщо США десь з політичних питань провисне по темпах допомоги, то треба нарощувати співпрацю з нашими партнерами в Європі.

Допомога Україні - що відомо

Раніше ЗМІ повідомляли, що уряди європейських країн збільшують допомогу Україні, оскільки збільшуються побоювання, що відмова Вашингтона схвалити допомогу на наступний рік може призвести до втрат позицій України у війні проти Росії.

1 жовтня в США стартував новий фінансовий рік, але Конгрес не прийняв вчасно бюджет. Деякі республіканці вимагають, щоб влада країни скоротила допомогу Україні.

В результаті прийняли тимчасовий бюджет строком на 45 днів, який передбачав лише необхідні витрати. У МЗС України вважають, що це не свідчить про проблеми в підтримці Києва з боку Вашингтона.

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