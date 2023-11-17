Відзначається, що уряд країни намагається залатати дірку в бюджеті.

Бюджетний комітет Німеччини у п'ятницю, 17 листопада, тимчасово зупинив остаточне обговорення проекту бюджету на 2024 рік. Рішення ухвалили після того, як рішення Конституційного суду країни внесло невизначеність у переговори.

Видання Reuters пише, що правляча коаліція Німеччини намагається закрити величезну діру в своїх фінансах після того, як суд заборонив уряду направити 60 мільярдів євро (65 млрд.дол.) невикористаних коштів, виділених на боротьбу з пандемією, на "зелені" ініціативи та підтримку промисловості.

Рішення суду посилило напруженість у розколотій коаліції канцлера Олафа Шольца, підтримка якої падає в міру подолання низки криз, а економіка знаходиться на межі рецесії

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Хоча "зелені" хочуть додаткових витрат, вільні демократи (ВДП), які очолюють Міністерство фінансів, відкидають додаткові борги і підвищення податків.

"Частина витрат, запланованих на наступний рік, тепер доведеться скоротити, і правлячим партіям, швидше за все, буде важко прийти до згоди", - сказав головний економіст Commerzbank Йорг Кремер.

Бюджети міністерств були остаточно узгоджені в ході засідання Комітету, повідомили представники бюджетних служб. Державне гальмування цін на газ і електроенергію, термін дії якого закінчувався в кінці року, продовжили до 31 березня 2024 року.

Однак деякі конкретні витрати будуть детально обговорені наступного четверга, 23 листопада, після спеціального засідання у вівторок, 21 листопада, яке обговорювало наслідки рішення Конституційного Суду.

Остаточні основні показники бюджету і цифри нового боргу будуть оприлюднені після засідання в 23 листопада, а не на цьому тижні, як передбачалося раніше.

Один з двох розділів бюджету, який не вдалося затвердити, містить такі ключові витрати, як подвоєння військової допомоги Україні до 8 мільярдів євро в наступному році.

Рішення Конституційного Суду змусило уряд відкласти офіційне голосування бюджетного комітету до наступного четверга. За словами членів комітету, попри рішення суду, бюджет на 2024 рік буде прийнятий, як і планувалося, в кінці бюджетного тижня Бундестагу 1 грудня.

Головні розпорядники бюджету коаліційного уряду звинуватили опозицію у відмові співпрацювати під час обговорення бюджету.

"Ми закликаємо ХДС / ХСС відповідально підійти до рішення суду і його наслідків, а не блокувати роботу парламенту", - заявили вони.

Фрідріх Мерц, чия основна опозиційна партія Християнсько-Демократичний союз судиться з урядом, заявив, що його партія розглядає можливість подачі нового позову проти Фонду економічної стабілізації (ESF) обсягом 200 мільярда євро.

ESF був створений у 2020 році з метою підтримки компаній в умовах пандемії коронавірусу, але з минулого року його діяльність зосереджена на енергетичній кризі.

За даними незалежної аудиторської організації Bundesrechnungshof, на федеральному рівні існує 29 спеціальних фондів загальним обсягом 869 мільярдів євро. Неясно, які з цих фондів знаходяться під загрозою, за винятком спеціального фонду для армії Німеччини в розмірі 100 мільярдів євро.

"Ці побоювання здаються перебільшеними", - сказав Креймер з Commerzbank. "Однак існують значні ризики, пов'язані з економічним та стабілізаційним фондом".

Допомога Німеччини для України на 2024 рік - головні новини

12 листопада правляча коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца прийняла рішення подвоїти військову допомогу Україні. У 2024 році для Києва пообіцяли виділити 8 мільярдів євро.

При цьому глава Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що даремно президент Росії Володимир Путін сподівається на зменшення підтримки України з боку Євросоюзу.

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