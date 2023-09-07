За його словами, не так спокійно швидше буде в регіонах з активним політичним життям.

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що Донецька та Луганська області після звільнення від російських окупантів будуть "найспокійнішими регіонами".

За його словами, твердження про те, що на Донбасі "усі хворі на голову" - це велике перебільшення. В ефірі "Сніданку з 1+1" він зазначив, що у цих регіонах є частина людей, які перебували під російським впливом тотально.

"Там такі ж люди, які підкоряться нашому законодавству. Якщо вони не мають такого бажання, то світ великий. Є Воркута, Колима, багато цікавих місць, де вони можуть оселитися за своїм бажанням", — додав Данілов.

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Секретар РНБО наголосив, що немає нічого вищого за українські закони та Конституцію.

"Це будуть найспокійніші регіони, люди там спокійно житимуть під українським прапором. Не так спокійно швидше буде в регіонах з активним політичним життям", — резюмував він.

Війна в Україні - останні новини

В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмута, закріплюються на нових рубежах.

Крім того, ЗСУ досягли успіху у наступі на південному фронті. Там також закріплюються на нових позиціях.

Водночас втрати Росії у війні станом на 7 вересня серед особового складу вже сягнули близько 266 900.

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