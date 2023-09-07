Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Українська війська мають успіх у наступі на південному фронті.

Як повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, передає Military Media Center.

У ході ведення наступальних дій Сили оборони мали успіх в районах південніше Роботиного та західніше Вербового, закріплюються на досягнутих рубежах, сказав речник.

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В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмута, закріплюються на нових рубежах, повідомив Генштаб ЗСУ. А вчора стало відомо, що Сили оборони України наступають на південному фланзі у районі Кліщіївки, Курдюмівки та Озерянівки.

А у тимчасово окупованому Токмаку в Запорізькій області російські окупаційні війська вивезли обладнання з місцевого підприємства. Як повідомив Центр національного спротиву, росіяни почали розграбування місцевих підприємств на тлі активного контрнаступу Сил оборони на південному фронті.

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