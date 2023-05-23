Маляр нагадала, що відповідальність за те, що відбувається під Бєлгородом, на себе взяли громадяни Росії.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що після останніх подій у Бєлгородській області Росії перед росіянами постало питання щодо перегрупування сил, які були кинути на поле бою в Україну.

"Перед росіянами постало питання перегрупування своїх сил, бо їм наразі потрібно це для вгамування ситуації у Бєлгородській області. А вони фактично всі сили кинули на українські фронти. Для них зараз буде стояти це питання", – зауважила Маляр в коментарі "Українській правді".

Крім того, коментуючи припущення щодо того, що події на Бєлгородщині можуть бути частиною інформаційно-психологічної операції української сторони, Маляр нагадала, що відповідальність на себе взяли громадяни РФ.

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"Це може бути тільки їхня внутрішня справа", – наголосила заступниця міністра оборони.

Ситуація в Бєлгородській області РФ

Вранці 22 травня на територію Бєлгородської області РФ зайшли представники Легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу". Своєю головною метою назвали створення демілітаризованої зони.

Через ці події того ж дня в Бєлгородській області запровадили правовий режим контртерористичної операції. Проте вже 23 травня на Бєлгородщині раптово скасували режим КТО.

В американському Інституті вивчення війни наголосили, що прорив під Бєлгородом застав РФ зненацька. Про це свідчить, зокрема, паніка, занепокоєння та відсутність згуртованості у коментуванні цих подій в Росії.

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