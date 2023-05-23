Про відповідне рішення повідомив губернатор області Гладков.

У Бєлгородській області Росії раптово скасували режим контртерористичної операції (КТО). Його запровадили у понеділок, 22 травня.

"Прийнято рішення про скасування правового режиму контртерористичної операції на території Бєлгородської області", – повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков у Telegram, опублікувавши посилання на відповідний документ.

При цьому про поточну ситуацію на Бєлгородщині Гладков не розповів.

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Що відбувається в Бєлгородській області

Вранці у понеділок, 22 травня, повстанці проти путінського режиму зайшли на територію Бєлгородської області РФ. Військову операцію там проводять бійці Легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу".

Ці події спричинили неабияку паніку в командуванні ЗС РФ. Було вирішено вирішило стягнути в Грайворонівський район Бєлгородської області практично всі силові ресурси, які були поблизу, через що інші ділянки російського кордону опинилися майже без прикриття.

Водночас у розвідці Великої Британії прогнозують, що події у Бєлгородській області Кремль може використати на свою користь. Зокрема, в Росії можуть просувати наратив про те, що нібито РФ є жертвою у війні, спираючись на цей прорив.

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