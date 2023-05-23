Секретар РНБО наголосив, що Київ жодним чином не причетний до ситуації в Бєлгородській області.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заяив, що відповідальними за події в Бєлгородській області є росіяни, які "прийшли боротися з темрявою" в Росії.

Як зазначив Данілов в ексклюзивному інтерв’ю журналісту CNN Фредеріку Пляйтгену, Київ жодним чином не причетний до ситуації в Бєлгородській області.

"Вони росіяни, це їхня країна, і вони мають право там бути. Є деякі росіяни, які на боці світла і які пішли боротися з темрявою, яка зараз існує в Росії", – заявив секретар РНБО.

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Водночас Данілов відкинув звинувачення Москви на адресу Києва про нібито причетність України до подій під Бєлгородом. Він наголосив, що це – внутрішні справи Росії.

"Там відбуваються події, пов'язані з сектором, який, на нашу думку, повинен коментувати або верховний головнокомандувач, тобто Путін, або міністр оборони, або хтось інший. Якщо це були російські хлопці, які перетнули кордон, то це питання до ФСБ, вони повинні були захистити цей кордон, військові повинні його захищати. Ще раз наголошую, це питання до тих росіян, які сьогодні знаходяться в Бєлгородській області", – додав Данілов.

Ситуація в Бєлгородській області

22 травня бійці Легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" почали операцію на території Бєлгородської області Росії. Як заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, метою повстанців проти путінського режиму є, зокрема, створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців. При цьому він наголосив, що участь у операції беруть винятково росіяни.

Вранці 23 травня в Легіоні "Свобода Росії" та РДК заявили про продовження операції під Бєлгородом. Вони наголосили, що мають неабиякі успіхи.

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