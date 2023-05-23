Паніка, занепокоєння та відсутність згуртованості у коментуванні цих подій свідчать про те, що такого розвитку подій ніхто не очікував.

Ситуація у Бєлгородській області спровокувала у російському інформаційному просторі паніку, фракційність та неузгодженість. Це все свідчить про те, що пропагандистська машина відчула значні інформаційні потрясіння.

Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Кожен з так званих "воєнкорів" та блогерів робили власні припущення щодо нальоту на Бєлгородську область.

Деякі провоєнні блогери зациклилися на тому, що "РДК" і "ЛСР" складаються здебільшого з росіян, назвали їх зрадниками Росії, безпідставно звинувативши у роботі на ГУР.

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Водночас кілька воєнкорів припустили, що атака була цілеспрямованою інформаційною операцією, яка мала на меті відвернути увагу від нібито захоплення Бахмута та посіяти паніку в російському інформаційному просторі.

Терорист та бойовик Ігор Стрєлков-Гіркін заявляв, що передбачав такі рейди і вважає їх частиною ширшої української контрнаступальної стратегії.

Тим часом ватажок "Вагнера" Євген Пригожин, коментуючи інцидент, звинуватив російський уряд та міоборони сприянні атацівч через неспроможність зміцнити російські кордони.

В ISW наголошують, що перша лінія російських оборонних укріплень пролягає за 2 км від Гори-Подолу. Є припущення, що силам "РДК" вдалося пробити її. Це свідчить про слабкість цих укріплень та неукомплектованість професійним особовим складом.

Аналітики ISW підсумовують, що більшість російських провоєнних блогерів відповіли відносно різними занепокоєннями, тривогами та гнівом, а інформаційний простір не згуртувався навколо однієї цілісної реакції на подію, це свідчить про те, що вона застала РФ зненацька.

Наліт на Бєлгородську область

У понеділок, 22 травня, підрозділ "Російський Добровольчий Корпус" заявив, що їхні бійці знову зайшли на територію Росії. За кілька годин в мережі з'явилися відео евакуації людей, також був опублікований ролик, на якому росіяни намагаються потрапити в закрите бомбосховище.

У Кремлі заявили, що доповіли про прорив російського кордону Путіну. Пізніше в Бєлгородській області ввели режим контртерористичної операції.

Пізно ввечері стало відомо, що по будівлі Федеральної Служби безпеки РФ в Бєлгороді завдали удару. Російські воєнкор заявив, що метою удару була і будівля МВС.

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