За його словами, свобода та гроші були кращою мотивацією.

Воїни 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади взяли у полон зека-"вагнерівця". Під час спілкування він зізнався, що прийшов вбивати українців в обмін на свою свободу.

Відео допиту окупанта опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко. Найманець розповів, що донедавна перебував у російській в’язниці за вбивство. Там його й завербували у "Вагнер".

Український воїн запитав, яка мотивація у найманців, які погоджуються воювати. Росіянин заявив, що воює за свою свобожу.

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"Свобода. Нам обіцяли, півроку – і повністю вільний. 200 тисяч кожного місяця. Я приїхав за своєю свободою", – заявив полонений зек-"вагнерівець".

"Вагнер" в Україні

"Вагнеру" бракувало гарматного м'яса, тому ватажок бойовиків Євген Пригожин особисто їздив по в'язницях з вербувальною кампанією. Кілька тисяч зеків погодилися воювати в обмін на амністію. Своїх в'язнів Пригожин не шкодував.

За даними ЗМІ, приватна військова компанія "Вагнер" зазнає колосальних втрат в Україні. Завербовані зеки закінчуються неймовірними темпами. З 270 ув'язнених однієї з башкирських колоній, завербованих у ПВК "Вагнер", на цей час живими залишилося 30 осіб.

Раніше радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що українська армія вже знищила 77% російських в'язнів, яких відправили на війну в Україну через приватну військову компанію "Вагнер".

Водночас у Міністерстві оборони показали, як українські захисники ліквідували десятки "вагнерівців" на Соледарському напрямку, які рухались окопами через поле.

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